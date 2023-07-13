İstanbul’da kiralık ev arayan çift: Engelli olduğumuzu duyunca bize ev vermek istemiyorlar

"DEPREMDE NE EV SAHİPLERİ DE BİZLER GİBİ ENGELLİ OLDULAR ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

Yaşadıklarını anlatan Hatice Tezcan, "Bizi ev sahibimiz istemedi çıkmamızı söyledi. Biz ev arıyoruz buluyoruz ama sonrasında engelli olduğumuzu duyunca bize ev vermek istemiyorlar. Biz kiramızı ödeyeceğiz sadece ev arıyoruz. Biz ilk aradığımızda olumlu karşılıyorlar engelli olduğumuzu duyunca reddediyorlar. Bu benim çok zoruma gidiyor. Biz kiramızı ödüyoruz kimseden yardım istemiyoruz. Bilmiyorum neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bugün sağlam olabilirsin ama yarın başına ne gelecek bilemezsin. Depremde engelli olan nice ev sahipleri oldu. Biz ev sahibine söyledik aradığımızı ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Herkes bizim için ev arıyor ama kimse vermiyor" ifadelerini kullandı.