Van’da baraj gölünde kuraklık endişesi: Oksijensiz kalıp öldüler

Yaşanan kuraklığın kendilerini çok endişelendirdiğini anlatan Kiye, "Bizler Zernek Baraj Gölü'nde balık yetiştiriciliği yapıyoruz. Normalde bu baraj gölünün kapasitesi 1200 tondur. Bizler de normal şartlarda 1000 ton üretim yapıyoruz. Fakat geçen yıl kuraklık nedeniyle baraj gölünün su seviyesi oldukça düştü. Balıklar oksijensiz kalınca öldüler. Üretim 500 tona düştü. Bu yıl da aynı endişeyi taşıyoruz" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN