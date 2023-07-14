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Köyceğiz'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Köyceğiz’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı.

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