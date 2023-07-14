İstanbul’da maskeli kuyumcu soygunu: Lüks ciple geldiler 2 milyonluk altınları çaldılar

İstanbul'da yaşanan soygun, saat 02.45 sularında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks ciple caddeye gelen maskeli 4 kişi etrafı kolaçan ettikten sonra dükkana yöneldi. İddiaya göre, kuyumcunun kepenginin zorlanmadığı olayda soyguncular kapıyı tekmelerle açtı.