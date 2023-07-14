İstanbul’da maskeli kuyumcu soygunu: Lüks ciple geldiler 2 milyonluk altınları çaldılar
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde maskeli 4 kişi, lüks ciple gelerek girdikleri kuyumcu dükkanında 2 milyon liralık altın çaldı. Kepengin anahtarını kopyalayarak içeri rahatlıkla giren maskeli hırsızlar, altınları çaldıktan sonra geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı. İşte akılalmaz soygunun detayları...
İstanbul'da yaşanan soygun, saat 02.45 sularında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks ciple caddeye gelen maskeli 4 kişi etrafı kolaçan ettikten sonra dükkana yöneldi. İddiaya göre, kuyumcunun kepenginin zorlanmadığı olayda soyguncular kapıyı tekmelerle açtı.
İçeri giren soyguncular, kısa sürede tezgahın arkasında ve çekmecelerde bulunan yaklaşık 2 milyon liralık altın ve ziynet eşyalarını alarak geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı.
SOYGUNU YOLDAN GEÇEN TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖRDÜ
Soygunu gören taksi şoförü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı önünde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, dükkan sahibine haber verdi.
Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çekmece ve masada bulunan altınları alan soyguncuların, kasalara dokunmadığı anlaşıldı.
KEPENGİN ANAHTARINI KOPYALADILAR
Yaklaşık 2 milyon liralık soygun yapan maskeli 4 kişinin, dükkanın kepengini kopyaladıkları anahtarla açtıkları, daha sonra giriş kapısını tekmeleyerek içeri girdikleri iddia edildi.
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