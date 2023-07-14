14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de kahreden olay! Ana kucağından düşüp nefessiz kalan 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Edirne'de kahreden olay! Ana kucağından düşüp nefessiz kalan 7 aylık bebek hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2023
ABONE OL
Edirne’de kahreden olay! Ana kucağından düşüp nefessiz kalan 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Korkunç olay sabah saatlerinde Edirne’de meydana geldi. 7 aylık Kadir Yağız Balta, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düşüp nefessiz kalınca yaşamını yitirdi. Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan olay, saat 11.00 sularında Aşağı Zaferiye Mahallesi Esen Sokak'taki 2 katlı apartmanda meydana geldi.

Apartmanın 2'nci katında yaşayan anne Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta'yı oturma odasındaki ana kucağına koyarak, diğer odaya geçti.

Bu sırada Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü.

Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağız'ın kalbi durdu. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi.

Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Yağız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadir Yağız Balta'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA