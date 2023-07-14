Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere ise toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin, Eskişehir'de kiraladıkları bir villada bilgisayarlı 'sistem odası' kurdukları ve fuhuş ile aracılık işlemlerini buradan yönettikleri tespit edildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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