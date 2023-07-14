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Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2’si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken, bilgisayarlarına da el konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da örgütlü olarak 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarına ilişkin şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen 14 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken, bilgisayarlarına da el konuldu. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere ise toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin, Eskişehir'de kiraladıkları bir villada bilgisayarlı 'sistem odası' kurdukları ve fuhuş ile aracılık işlemlerini buradan yönettikleri tespit edildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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