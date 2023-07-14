İstanbul 40 dereceyi gördü! Şehir tarihi günlerinden birini yaşadı! Vücut ısısını düşürmenin yolları...

ÇOCUK PARKLARI VE MESİRE ALANLARI BOŞ KALDI

Bunaltıcı hava ve sıcak çarpması uyarıları nedeniyle ana cadde ve sokaklarda çok fazla vatandaş olmadığı gözlendi. Kartal, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Beylikdüzü gibi bazı ilçelerde çocuk parkları ve mesire alanları boş kaldı.

BOĞAZ'DA YÜZEREK GÖLGEDE OTURARAK SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Sıcak havaya rağmen dışarıya çıkan vatandaşlardan bazıları ise gününü deniz kıyısında dolaşarak, yeşillik alanlarda piknik yaparak ya da Boğaz'da yüzerek değerlendirmeyi tercih etti.

Salacak sahilinde denize giren Burak Saydam, bugün hava sıcaklığının 38 derece civarında olduğunu, bu nedenle işe gitmeden önce serinlemek istediğini söyledi. Saydam, "Burada yarım saat yüzüp sonra duşumuzu alıp işe gideceğiz. 3 gündür bunalıyoruz. Dün de burada yüzdük. Karşıya kadar gidecektik, gidemedik geri döndük." diye konuştu.

Emre Aras da sıcaktan uyuyamadığını ve yüzerek serinlediğini belirterek, "Motora bindim direkt Üsküdar'a gelip denize girdim. Su serin ve buranın suyunu hiçbir yere değişmem. Herkese tavsiye ederim." değerlendirmesini yaptı.

Aşiyan sahiline gelen Kayhan Ekinci ise sıcak havadan bunaldıkları için ailesiyle burayı tercih ettiklerini aktardı. Ekinci, "Gönül ister ki şu anda Bodrum Yalıkavak'ta limonata yudumlayalım ama gönlün istediği her şey olmuyor. Biz de evde limonatalarımızı yaptık, çocuklarımızı aldık, attık kendimizi denize." ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar ise ormanlık alanlarda ve parklarda ağaçların gölgesinde oturarak serinlemeye çalıştı. Bu vatandaşlardan biri olan Ramazan Üstüner, kapalı yerlerin daha sıcak olduğunu, bu yüzden açık yerlerdeki gölgelik alanlarda oturmayı tercih ettiğini dile getirdi.