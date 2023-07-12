Afrika sıcakları kavuracak! Asıl yaz şimdi başlıyor | Süper El Nino tehlikesi! Bakan Koca'dan flaş uyarı

Avrupa'da etkisini sürdüren Süper El Nino, Türkiye'ye de geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ülke geneli için sıcaklık uyarısında bulunuldu. Hava durumu raporuna göre, birçok ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Pik noktasının cuma ve cumartesi günü yaşanması beklenirken sıcaklıkların gölgede bile 47 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar mecbur kalınmadıkça 11-16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpması konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'de Afrika sıcakları kaç derece olacak? Afrika sıcakları ne zaman başlıyor? El Nino nedir? İşte detaylar...