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Afrika sıcakları kavuracak! Asıl yaz şimdi başlıyor | Süper El Nino tehlikesi! Bakan Koca'dan flaş uyarı

Avrupa'da etkisini sürdüren Süper El Nino, Türkiye'ye de geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ülke geneli için sıcaklık uyarısında bulunuldu. Hava durumu raporuna göre, birçok ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Pik noktasının cuma ve cumartesi günü yaşanması beklenirken sıcaklıkların gölgede bile 47 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar mecbur kalınmadıkça 11-16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpması konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'de Afrika sıcakları kaç derece olacak? Afrika sıcakları ne zaman başlıyor? El Nino nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 14:38
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Afrika sıcakları kavuracak! Asıl yaz şimdi başlıyor | Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek

Türkiye bugünden itibaren Afrika üzerinden gelen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak.

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Afrika sıcakları kavuracak! Asıl yaz şimdi başlıyor | Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek

El Nino sıcaklıkları olarak da adlandırılan bu sıcak hava dalgasının sonucunda sıcaklıkların 40-50 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Afrika sıcakları kavuracak! Asıl yaz şimdi başlıyor | Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek

EL NİNO NEDİR?
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün "El Nino" olarak ifade edilen sıcak hava dalgası tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın pek çok yerinden yangın ve aşırı sıcaklık haberleri gelirken 'El Nino'nun Türkiye'de de etkili olması bekleniyor.

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Afrika sıcakları kavuracak! Asıl yaz şimdi başlıyor | Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek

El Nino, doğu tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının olağandışı ısınması anlamına gelmektedir. İki ila yedi yıllık aralıklarla düzensiz olarak meydana gelen El Nino'nun okyanus sıcaklıkları, okyanus akıntılarının hızı ve gücü ve yerel hava durumu üzerinde etkisi bulunur. La Nina ise bölgenin yüzey sularının olağandışı soğumasını tanımlayan bir modeldir.

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Afrika sıcakları kavuracak! Asıl yaz şimdi başlıyor | Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek

EL NİNO NE ZAMAN TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK?
45-50 derece sıcaklıkların ihtimal dahilinde olduğu sıcak hava dalgasının en kötü etkileyeceği illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.