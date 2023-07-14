Erzurum’da şoke eden olay! Ağrısını dindirmek için bacaklarına sardığı ısırgan otu hastanelik etti

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan, bacak ağrılarına tedavi amaçlı ısırgan otunu bağlayan Uzun'un, bacaklarında 2. derecede derin yanık oluştuğunu söyledi.

"OT BAĞLAYARAK YANAN ÇOK HASTAMIZ OLUYOR"

Tedavisi süren hastanın doktora gitmek yerine böyle bir fikir tercih ettiğini ve sonucunda bacaklarının yandığını ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

"Genelde bitkisel ilaç kullanan ve ot bağlayarak yanan çok hastamız oluyor. Önceden bu şekilde ameliyat edip 2-3 ay boyunca takip ettiğimiz ağır hastalarımız da oldu. Yaraların iyileşmesi gecikirse cerrahi müdahale gerekebilir. Vatandaşlarımız bilmedikleri otları ve yöntemleri şifa bulmak için denemesinler. Tıp gelişmiş, doktorların tavsiyelerine uyup bu tarz durumlarda mutlaka hekime başvurmalarını öneriyoruz."