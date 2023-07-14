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İstanbul’da taksiciler ile vatandaşlar birbirine girdi: Demir sopalı, tekme ve yumruklu kavga kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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İstanbul’da taksiciler ile vatandaşlar birbirine girdi: Demir sopalı, tekme ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul’da dün taksi şoförleri ile başka bir grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine demir sopalar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Bitmek bilmeyen dehşet anları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Bolluca Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre taksi şoförü ile başka bir araç şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay yerine diğer taksi şoförleri ve vatandaşların da gelmesiyle kavga giderek büyüdü.

Birbirlerine demir sopa, tekme ve yumruklarla acımasızca saldıran grup dakikalarca kavga etti.

Bitmek bilmeyen kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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