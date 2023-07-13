Türkiye’nin en gizemli canlısı! Avlamanın cezası: 1.2 milyon TL

Bu minvalde yıllardır izini sürmek ve neslini korumak için gayret gösterdiğimiz bu nadir türümüzün avlanmasına izin verilmesiyle ilgili asılsız iddialar bir yana, avlayan kişilere uygulanacak para cezasında 2023 yılı başında artırıma gidilmiş ve tutar 1 milyon 200 bin liraya çıkarılmıştır. Anadolu Parsı'nın avlanması durumunda, 105 bin liraya kadar idari para cezası ve 1 milyon 200 bin lira tazminat bedelinin yanı sıra 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağını kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz" denildi.

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