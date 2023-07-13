Afyonkarahisar’da dehşete düşüren olay! Dinlenmek için oturduğu banktan bir daha kalkamadı
Dehşete düşüren olay Afyonkarahisar’da meydana geldi. Bir şahıs dinlenmek için oturduğu bankta hayatını kaybetti. Şahsın öldüğünü ise çevreden geçenler bir süre uyandırmak için uğraştıklarında fark etti.
Afyonkarahisar'da yaşanan olay, Emirdağ ilçe merkezindeki Uzun Çarşı'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bankta dinlenmek için oturan şahsın bir süre hareketsiz durmasından şüphelenen çevre esnafı ve vatandaşlar adamın yanına giderek uyandırmaya çalıştı.
Ancak vatandaşların müdahalesine tepkisiz kalan ve uyanmayan adamın nabzı kontrol edildiğinde atmadığı fark edilince bu sefer vatandaşlar Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri vatandaşın öldüğünü tespit etti. Olay sonrası polis tarafından başlatılan incelemede şahsın isminin Hasan K., olduğu tespit edilirken, şahsın dinlenirken geçirdiği kalp krizi sonrası ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Gürbüz Sönmez isimli esnaf, her şeyin bir anda olduğunu kaydederek, "Bankta yaşlı bir ağabeyimiz rahatsızlandı. Daha sonra çevredekilerin 112 Acil servisi aradı. Sonra onlar gelip götürdü ve rahmetli olduğunu öğrendik" dedi.
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