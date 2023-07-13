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İzmir'de otomobilin çarpıp kaçtığı çiftçi öldü: 2 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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İzmir’de otomobilin çarpıp kaçtığı çiftçi öldü: 2 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün gece saatlerinde, yolda otomobil çarpan çiftçi 76 yaşındaki Halil Aydın hayatını kaybetti. Jandarma, Aydın'a çarpıp kaçan sürücü 56 yaşındaki A.Y. ile kaza anında otomobilde olan 62 yaşındaki M.M.'yi, MOBESE kamerasından tespit edip, gözaltına alındı.

Kaza, İzmir-Ödemiş kara yolunda, saat 00.30 sularında meydana geldi. Yolda, otomobilin çarpıp kaçtığı çiftçi Halil Aydın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından Aydın'ın cesedi, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İzmir Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, MOBESE kamerası görüntülerini inceleyip, Aydın'a çarpan otomobili tespit etti.

Ekipler, kaza sırasında otomobilde olduğu belirlenen sürücü A.Y. ve araçtaki M.M.'yi gözaltına alındı. İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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