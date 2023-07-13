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TIR takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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TIR takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı!

Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkan TIR takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

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