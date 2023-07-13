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Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem: 3,8 ile sarsıldı! İşte AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta deprem: 3,8 ile sarsıldı! İşte AFAD son depremler

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Yerin 12,44 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, hafif hissedildiği bildirildi.

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