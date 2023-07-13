Bursa'da feci kaza! Gurbetçi aile, otomobil ile şarampole düştü; 1'i bebek, 2'si çocuk 5 yaralı
Feci kaza sabah saatlerinde Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Danimarka'da yaşayan gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu 34 yaşındaki A.S. idaresindeki DL 39465 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Bursa'da yaşanan kaza, saat 06.30 sularında İstanbul-İzmir Otoyolu Karacabey yakınlarında meydana geldi. Danimarka'da yaşayan gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu 34 yaşındaki A.S. idaresindeki DL 39465 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atarak şarampole yuvarlandı.
Hurdaya dönen otomobildeki sürücü A.S. ile 31 yaşındaki S.Ç., 1 yaşındaki E.S., 10 yaşındaki C.S., 9 yaşındaki M.S. araç içerisinde sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaralıları çıkarttı.
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