Bursa’da feci kaza! Gurbetçi aile, otomobil ile şarampole düştü; 1’i bebek, 2’si çocuk 5 yaralı

Bursa'da yaşanan kaza, saat 06.30 sularında İstanbul-İzmir Otoyolu Karacabey yakınlarında meydana geldi. Danimarka'da yaşayan gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu 34 yaşındaki A.S. idaresindeki DL 39465 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atarak şarampole yuvarlandı.