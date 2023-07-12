Turkuvaz Medya tarafından hazırlanan 15 Temmuz sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor
FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Cumhuriyetimizi, ulusal egemenliğimizi ve laik devletimizi ortadan kaldırmayı amaçlayan FETÖ destekli hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti tarafından geri püskürtülmesinin yıl dönümü nedeniyle Turkuvaz Medya Grubu tarafından hazırlanan “15 Temmuz Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.
15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milleti, canı pahasına milli iradesine, istiklâline ve istikbaline sahip çıkarak tankların önünde durarak, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenlerini siper ettiler. Bu kahramanlık destanı, hain kalkışmanın püskürtülmesinde en önemli rolü oynadı.
BELGELER VE FOTOĞRAFLAR SERGİLENECEK
Bu güne ve sonrasında tutulan demokrasi nöbetine ait belgelerin, fotoğrafların sergileneceği "15 Temmuz Sergisi" Turkuvaz Medya Grubu tarafından Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek.
ÜCRETİSZ OLARAK GEZİLEBİLECEK
12 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen serginin açılış organizasyonuna iş dünyasından önemli isimler, dernekler, yazarlar ve medya mensupları katılım gösterdi.
Fotoğrafta: Altan Elmas (SUR YAPI)
Çok çeşitli kaynaklardan edinilen fotoğrafların ve Turkuvaz Medya Grubu arşivlerinde bulunan haber ve bilgi içeriklerinin yer alacağı sergi 13 – 16 Temmuz tarihleri arasında 10:00-19:00 saat aralığında ücretsiz bir şekilde gezilebilecek.
15 TEMMUZ SERGİSİ'NE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Sergisi'nin sponsorları Halkbank, MNG Holding, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Türkiye Sigorta, Dap Yapı, Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzu Grup, Sur Yapı oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den 42 il için fırsat geldi! 568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! İstanbul ve Ankara'da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi?
- Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023? Aile destek ödemesi Temmuz ayı ne kadar, kaç TL yatacak?
- İzmir deprem son dakika 2023! 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...
- Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...
- Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...
- Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?
- Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?