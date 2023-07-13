Siroz nedir, neden olur? Ufuk Özkan’ın hastalığı siroz tedavisi var mı? 3. derece siroz belirtileri...

UFUK ÖZKAN'IN HASTALIĞI NE?

Komedi dizilerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber geldi. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncu siroz hastalığına yakalandı.

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı. 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmadı. Oyuncunun karaciğerleri iflas etti. Hastalığın üçüncü evresinde olan ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gereken Özkan, aldığı haberle yıkıldı.