Siroz nedir, neden olur? Ufuk Özkan'ın hastalığı siroz tedavisi var mı? 3. derece siroz belirtileri...
"Siroz neden olur?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 3. derece siroz olduğu öğrenilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın hastalığı merak konusu oldu. Özkan'ın 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Peki, Siroz nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? İşte, haberin detayları...
"Ufuk Özkan'ın hastalığı ne, siroz neden olur?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 3. derece siroz olduğu öğrenilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın hastalığı, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Özkan'ın 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Peki, Siroz nedir, belirtileri nelerdir? İşte, detaylar...
UFUK ÖZKAN'IN HASTALIĞI NE?
Komedi dizilerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber geldi. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncu siroz hastalığına yakalandı.
Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı. 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmadı. Oyuncunun karaciğerleri iflas etti. Hastalığın üçüncü evresinde olan ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gereken Özkan, aldığı haberle yıkıldı.
SİROZ HASTALIĞI NEDİR?
Siroz, geç evre bir karaciğer hastalığıdır. Öncelikle kronik alkolizm, viral hepatit, yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), otoimmün hastalıklar veya belirli genetik durumlar gibi çeşitli faktörlerden oluşan uzun vadeli karaciğer hasarından kaynaklanır. Karaciğer hasar gördüğünde yara dokusu oluşturarak kendini onarmaya çalışır. Zamanla, hasar devam ettikçe, yara dokusu sağlıklı karaciğer hücrelerinin yerini alarak karaciğerin normal fonksiyonlarını bozar. Bu süreç, karaciğerdeki kan akışını bozar ve karaciğerin vücuda giren besinleri, hormonları, ilaçları, toksinleri ve diğer maddeleri işleme yeteneğini engeller.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Siroz ilerledikçe semptomlar arasında yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, mide bulantısı, sarılık (cildin ve gözlerin sararması), kaşıntı, karında sıvı birikmesi (asit), bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik (ödem) yer alabilir. Kolay morarma veya kanama ve zihinsel karışıklık da belirtiler arasında bulunur. İleri evrelerde siroz, karaciğer yetmezliği, portal hipertansiyon, karaciğer kanseri ve bir dizi başka sağlık sorunu gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Siroz genellikle tıbbi öykü, fizik muayene, kan testleri, görüntüleme çalışmaları (ultrason, BT taraması veya MRI gibi) ve bazen karaciğer dokusunun küçük bir örneğinin mikroskop altında incelendiği karaciğer biyopsisinin bir kombinasyonu ile teşhis edilir.
SİROZ TEDAVİSİ VAR MI?
Siroz tedavisi, altta yatan nedeni yönetmeye, daha fazla karaciğer hasarını önlemeye ve komplikasyonları ele almaya odaklanır. Spesifik duruma bağlı olarak, tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri (alkolden kaçınmak gibi), antiviral ilaçlar, bağışıklık bastırıcılar, semptomları yönetmek için ilaçlar ve ciddi vakalarda karaciğer nakli yer alabilir. Sirozun ciddi bir durum olduğunu ve erken teşhis ile müdahalenin sonuçları önemli ölçüde iyileştirebileceğini not etmek oldukça önemli.
Karaciğeriniz, yiyecekleri sindirmenize yardımcı olan bir sıvı olan safrayı yapmak için bilirubini kullanır. Sağlıklı bir karaciğer, bilirubinin çoğunu vücudunuzdan uzaklaştırır. Ama karaciğerinizde bir sorun varsa bilirubin kanınızda birikebilir ve idrarınıza karışabilir. Science Direct'e göre, koyu renkli idrar genellikle açık renkli dışkı ve sarılık gibi diğer uyarı işaretleri ile el ele gelir.
UFUK ÖZKAN KİMDİR?
Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkes asıllı oyuncu.
Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.
Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur.
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