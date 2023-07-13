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Bolu’da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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Bolu’da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden sağlık teknikeri İ.B. ve astsubay R.A. adliyeye sevk edildi.

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