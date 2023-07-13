Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Korkunç kaza bugün Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil takla attı. Olayda 5 kişi yaralandı.
Sakarya'da yaşanan kaza, saat 16.00 sularında Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.
Kerim Palak yönetimindeki 34 PA 548 plakalı hafif ticari araç ile Recep Ali Sarı yönetimindeki KR QI 115 Almanya plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddeti ile otomobil takla attı. Kazada 2 sürücü ile hafif ticari araçtaki Hülya Fatma ve Derya Palak yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz 2023 yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel kurumlar tatil mi?
- SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...
- Ücretsiz müzekart nasıl alınır 2023? Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI!
- 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! 2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...
- 15 Temmuz kargolar açık mı 2023? 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu?
- Gelinim Mutfakta 13 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Siroz nedir, neden olur? Ufuk Özkan'ın hastalığı siroz tedavisi var mı? 3. derece siroz belirtileri...
- Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! Temmuz 2023 dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, iyileştirme olacak mı?
- Ek ders ücreti ne kadar, Haziran ayı ödeme tarihleri açıklandı mı? 2023 ücretli, kadrolu, sözleşmeli öğretmen zamlı maaşlar...
- 2023 DGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç soru, kaç dakika? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
- TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak! TOKİ açık artırma 2023 ne zaman, hangi illerde, şartları neler?