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Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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Sakarya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Korkunç kaza bugün Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil takla attı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da yaşanan kaza, saat 16.00 sularında Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Kerim Palak yönetimindeki 34 PA 548 plakalı hafif ticari araç ile Recep Ali Sarı yönetimindeki KR QI 115 Almanya plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile otomobil takla attı. Kazada 2 sürücü ile hafif ticari araçtaki Hülya Fatma ve Derya Palak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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