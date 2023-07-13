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1,5 milyondan fazla indirildi! Bu iki uygulamayı hemen silin

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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1,5 milyondan fazla indirildi! Bu iki uygulamayı hemen silin

Google Play Store'da iki casus yazılım uygulaması keşfedildi. Çinli korsanlar tarafından tehdit altında olan bu uygulamaları indiren 1,5 milyondan fazla Android kullanıcısı bulunuyor. Bu uygulamalar telefonlarınızda yer alan kişi listeleri, resimler, videolar ve gerçek zamanlı kullanıcı konumu gibi çeşitli yerlere ulaşım sağlayabildiğinden android kullanıcılarını tehdit ediyor. İşte telefonunuzda varsa hemen silmeniz gereken o uygulamalar...

Bu iki uygulamaya dikkat! Halen telefonunuzda varsa mutlaka silin. Bu uygulamalar Google Play Store'da casus yazılım olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Kişisel bilgilerinize erişim sağlayabilecek olan uygulamalar, android kullanıcılarını tehdit ediyor. İşte 1,5 milyondan fazla Android kullanıcısının indirdiği o casus yazılım uygulamaları...

BleepingComputer'ın haberine göre, Google Play Store'da iki casus yazılım uygulaması bulundu. Uygulamaları indiren 1,5 milyondan fazla Android kullanıcısı, Çinli bilgisayar korsanlarının tehdidi altında.

File Recovery &amp; Data Recovery ve File Manager adlı uygulamaları kullanan herkesin bunları cihazlarından silmeleri isteniyor çünkü uygulamalar kullanıcıların kişisel verilerini topluyor.

Her iki uygulamanın da geliştiricisi olarak gösterilen Wang Tom, kullanıcıların verilerini toplamadıklarını iddia etti. Ancak Pradeo daha derin bir analiz sonucunda bunun gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Pradeo ayrıca iki uygulamanın da ana ekran simgelerini gizlediğini ve böylece uygulamayı bulup kaldırmanın zorlaştırdığını ortaya çıkardı. Haziran sonunda güncellenen uygulamalar, kullanıcının kurulum sırasında cihazı arka planda başlatmak için onayladığı izinleri de kötüye kullanıyor.

İddiaya göre; yayıncı Google Play'de daha fazla ilgi çekmek için uygulamaların popülerliğini şişirdi.

Pradeo, uygulamaların e-posta hesaplarına, sosyal ağlara ve cihazda depolananlara bağlı kişi listelerini elde edebildiğini ortaya koydu. Kullanıcıların resimleri, sesleri, videoları, konumları, mobil ülke kodları ve ağ sağlayıcı adları tehlike altında.

Kötü amaçlı uygulamaları kaldırmak için kullanıcıların Ayarlar'ı açması ve ardından cihazda çalışan uygulamaların listesini görmek için Uygulamalar'ı seçmesi gerekiyor.

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