Muğla’da tarihi eser operasyonu! Hepsi Roma ve Bizans dönemine ait: Tam 132 parça

Operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 25 kurşun, 11 yüzük, 3 mızrak ucu, 3 ok ucu, 1 kap olmak üzere 132 eser ele ile 2 dedektör el geçirildi.



Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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