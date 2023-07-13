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Kocaeli’de mahalleliyi korkutan olay! Doğal gaz patlaması sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Kocaeli’de mahalleliyi korkutan olay! Doğal gaz patlaması sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

Kocaeli’de kontrolden çıkan bir otomobil apartmanın bahçesine uçtu. Kazanın sesiyle doğal gaz patlaması yaşandığını zanneden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan kaza, Özgürlük Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde otomobil apartmanın bahçesine uçtu.

Apartman duvarının bir kısmı da çarpma neticesinde kırıldı.

Kazanın sesi ise mahalleyi ayağa kaldırdı.

Doğal gaz patladığını zanneden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu şekilde ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler durumun kaza olduğunu görünce gereken müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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