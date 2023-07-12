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Balıkesir’de deprem meydana geldi | 2023 son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Balıkesir’de deprem meydana geldi | 2023 son depremler...

Son dakika... Saat 20:37 sularında Balıkesir Susurluk'ta 4.1'lik bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.87 kilometre derinliğinde oldu. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Bursa dahil çevre illerde de hissedildi.

Saat 20:37 sularında Balıkesir Susurluk'ta 4.1'lik bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 20.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem yerin 6.87 kilometre derinliğinde oldu.

Büyüklük:4.1 (Ml) Yer:Susurluk (Balıkesir) Tarih:2023-07-12 Saat:20:37:39 TSİ Enlem:39.976 N Boylam:28.104 E Derinlik:6.87 km



AFAD 2023 SON DEPREMLER

12-07-2023 20:37:39 39.976 28.104 6.87 ML 4.1 Susurluk (Balıkesir) 594760
12-07-2023 20:20:59 38.887 27.012 7.94 ML 1.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.34 km] Aliağa (İzmir) 594759
12-07-2023 19:15:59 38.888 27.007 7.13 ML 2.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.67 km] Aliağa (İzmir) 594758


12-07-2023 19:01:53 38.894 27.001 9.55 ML 2.4 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.52 km] Aliağa (İzmir) 594757
12-07-2023 17:49:10 37.458 37.193 7.15 ML 2.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 594756
12-07-2023 16:59:08 38.489 34.124 7.3 ML 1.4 Merkez (Aksaray) 594754
12-07-2023 16:26:09 38.136 38.452 7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 594753
12-07-2023 16:04:41 40.714 42.251 7 ML 1.4 Şenkaya (Erzurum) 594755
12-07-2023 15:56:26 38.151 38.542 7 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 594752
12-07-2023 15:53:40 38.833 27.135 12.42 ML 1.6 Aliağa (İzmir) 594751
12-07-2023 15:35:23 37.806 36.411 7 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) 594750
12-07-2023 15:28:44 38.089 36.99 7.07 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 594746
12-07-2023 15:24:25 38.026 37.681 7 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 594744
12-07-2023 15:22:44 38.001 38.181 7 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 594748
12-07-2023 15:17:29 38.254 35.92 7 ML 1.4 Tomarza (Kayseri) 594747
12-07-2023 15:15:43 38.524 38.007 6.97 ML 1.6 Yazıhan (Malatya) 594745
12-07-2023 15:11:32 38.972 27.038 7.17 ML 1.4 Bergama (İzmir) 594749
12-07-2023 14:59:27 37.259 36.988 7.04 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) 594741
12-07-2023 14:53:09 38.156 38.541 7 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 594739
12-07-2023 14:51:36 37.378 37.132 11.42 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 594740

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