Balıkesir’de deprem meydana geldi | 2023 son depremler...
Son dakika... Saat 20:37 sularında Balıkesir Susurluk'ta 4.1'lik bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.87 kilometre derinliğinde oldu. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Bursa dahil çevre illerde de hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 20.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem yerin 6.87 kilometre derinliğinde oldu.
Büyüklük:4.1 (Ml) Yer:Susurluk (Balıkesir) Tarih:2023-07-12 Saat:20:37:39 TSİ Enlem:39.976 N Boylam:28.104 E Derinlik:6.87 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER
12-07-2023 20:37:39 39.976 28.104 6.87 ML 4.1 Susurluk (Balıkesir) 594760
12-07-2023 20:20:59 38.887 27.012 7.94 ML 1.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.34 km] Aliağa (İzmir) 594759
12-07-2023 19:15:59 38.888 27.007 7.13 ML 2.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.67 km] Aliağa (İzmir) 594758
12-07-2023 19:01:53 38.894 27.001 9.55 ML 2.4 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.52 km] Aliağa (İzmir) 594757
12-07-2023 17:49:10 37.458 37.193 7.15 ML 2.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 594756
12-07-2023 16:59:08 38.489 34.124 7.3 ML 1.4 Merkez (Aksaray) 594754
12-07-2023 16:26:09 38.136 38.452 7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 594753
12-07-2023 16:04:41 40.714 42.251 7 ML 1.4 Şenkaya (Erzurum) 594755
12-07-2023 15:56:26 38.151 38.542 7 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 594752
12-07-2023 15:53:40 38.833 27.135 12.42 ML 1.6 Aliağa (İzmir) 594751
12-07-2023 15:35:23 37.806 36.411 7 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) 594750
12-07-2023 15:28:44 38.089 36.99 7.07 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 594746
12-07-2023 15:24:25 38.026 37.681 7 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 594744
12-07-2023 15:22:44 38.001 38.181 7 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 594748
12-07-2023 15:17:29 38.254 35.92 7 ML 1.4 Tomarza (Kayseri) 594747
12-07-2023 15:15:43 38.524 38.007 6.97 ML 1.6 Yazıhan (Malatya) 594745
12-07-2023 15:11:32 38.972 27.038 7.17 ML 1.4 Bergama (İzmir) 594749
12-07-2023 14:59:27 37.259 36.988 7.04 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) 594741
12-07-2023 14:53:09 38.156 38.541 7 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 594739
12-07-2023 14:51:36 37.378 37.132 11.42 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 594740
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