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Son dakika | Adana'da orman yangını! Bölgede kırmızı alarm verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Son dakika | Adana’da orman yangını! Bölgede kırmızı alarm verildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 2 uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.

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