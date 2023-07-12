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Burdur'da korkutan yangın! 3 dönüm arazi küle döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Burdur’da korkutan yangın! 3 dönüm arazi küle döndü

Burdur’un Bucak ilçesinde bir arazide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 3 dönüm arazi yanarak kül oldu.

Yangın Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karapınar Köyü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan bir arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 3 dönüm arazi yanarak kül oldu.

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