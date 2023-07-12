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Haberler Yaşam Haberleri Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...

Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...

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Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...

"Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Magnum çekilişinde Porsche Taycan model otomobil ve 100 bin TL'lik Magnum kart veriliecek. Magnum Porsche çekiliş günü gelmesiyle beraber gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...

"Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Magnum dondurma çubuklarından çıkan kodları SMS aracılığyla gönderenler Magnum çekilişine katılıyorlar. Magnum çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum çekilişi 6 dönem olmak üzere ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

3.dönem Magnum çekilişi 12 Temmuz yani bugün saat 11.00'de yapılacak. İşte diğer Magnum çekiliş tarihllerİ: 09.08-12.09-10.10.2023

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları 16.07-13.08-17.09-15.10.2023 tarihlerinde açıklanacak.

3.dönem çekilişi 16 Temmuz tarihinde paylaşılacak.

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