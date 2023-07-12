"Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Magnum dondurma çubuklarından çıkan kodları SMS aracılığyla gönderenler Magnum çekilişine katılıyorlar. Magnum çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...