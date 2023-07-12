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Gaziantep'te hasarlı iki bina çöktü! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Gaziantep’te hasarlı iki bina çöktü! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Gaziantep’te üniversite yakınlarında depremde hasar gören iki bina çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

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