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Mersin'de şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Mersin’de şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Mersin'de daha önce belirlenen birçok adrese şafak baskını düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından torbacılara düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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