11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'taki selin ardından flaş karar: Denize girmek yasaklandı

Zonguldak'taki selin ardından flaş karar: Denize girmek yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2023
ABONE OL
Zonguldak’taki selin ardından flaş karar: Denize girmek yasaklandı

Son dakika haberleri... Sağanağın ardından yaşanan selden etkilenen Zonguldak'ta, halk sağlığının korunması amacıyla plajlarda denize girmek yasaklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA