15 gün önce boşandığı eşini beylik tabancasıyla vurup intihar etti

Tartışma sonrasında Aykut Öz, beylik tabancasıyla önce eski eşini ardından da kendini vurdu. İkili kanlar içinde yere yığılırken Mehtap Öz'ün arkadaşı çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Aykut Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Mehtap Öz ise hastaneye kaldırıldı.