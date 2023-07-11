Kontağı çevirdiği an alev topuna döndü! Yanan araçtan böyle kurtuldu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinin kapalı olması olası bir faciayı önledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntüsüne yansıdı.

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