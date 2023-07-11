Kontağı çevirdiği an alev topuna döndü! Yanan araçtan böyle kurtuldu
Maltepe'de park halindeki otomobil, sürücüsünün çalıştırdığı sırada alev aldı. Yanmaya başlayan otomobil, kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Yangın, saat 08.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Ağdaş, 33 AIV 722 plakalı park halindeki aracına binerek çalıştırdı.
O sırada otomobilin motor kısmı biranda alev aldı. Yanan otomobil hareket ederken, sürücü Ağdaş araçtan indi. Yanarak ilerleyen otomobil, kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinin kapalı olması olası bir faciayı önledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntüsüne yansıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa'da ne oldu?
- YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih tarihi belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr
- KPSS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? ÖABT, Lisans...
- 30. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak 2023? Polislik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?
- 100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...
- Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta?
- Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...
- Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...
- 2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! 2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...