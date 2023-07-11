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Doğa ile iç içe tatil köyünü aratmıyor! Depremzedeler konutlarına kavuştu: Villa gibi bir ev teslim edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Doğa ile iç içe tatil köyünü aratmıyor! Depremzedeler konutlarına kavuştu: Villa gibi bir ev teslim edildi

2020 yılında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapılan 24 bin 83 konut hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ tarafından köylere yapılan çelik konstrüksiyonlu evler, göl manzarası ile tatil köylerini aratmıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da 24 bin 83 konut inşa ederek hak sahiplerine teslim edildi.

Doğa ile iç içe tatil köyünü aratmıyor! Depremzedeler konutlarına kavuştu: Villa gibi bir ev teslim edildi

Kent merkezinin yanı sıra köylerde de 3 bin 285 adet çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edildi. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen tek katlı konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle depremzedelere huzur ve güven içinde yaşama imkanı sunuyor.

Doğa ile iç içe tatil köyünü aratmıyor! Depremzedeler konutlarına kavuştu: Villa gibi bir ev teslim edildi

Bu konutlardan 108 tanesi ise Gezin köyünde Hazar Gölü manzarasına hakim bir noktaya kuruldu. Doğayla iç içe olan konutlar tatil köyünü aratmazken, vatandaşlar evlerinin çok güzel olduğunu belirterek devlete teşekkür etti.

Doğa ile iç içe tatil köyünü aratmıyor! Depremzedeler konutlarına kavuştu: Villa gibi bir ev teslim edildi

Depremzede vatandaşlardan 68 yaşındaki Mithat Dardağan, depremde evlerinin ağır hasarlı olduğunu ve devletin yaptığı köy konutlarına yerleştiğini belirterek, "Devletimiz buraya göl manzaralı güzel evler yaptı. 500-600 metrekare bahçesi var. Bahçesi, evi, manzarası çok güzel.

Doğa ile iç içe tatil köyünü aratmıyor! Depremzedeler konutlarına kavuştu: Villa gibi bir ev teslim edildi

Böyle bir manzara batıda bile yok. Bahçemizde sebze ekiyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Doğa ile iç içe tatil köyünü aratmıyor! Depremzedeler konutlarına kavuştu: Villa gibi bir ev teslim edildi

67 yaşındaki Celal Arman da, depremin ardından evlerinin yıkılıp TOKİ tarafından yeni evlerini teslim aldığını dile getirerek, "Çok memnunuz.

Doğa ile iç içe tatil köyünü aratmıyor! Depremzedeler konutlarına kavuştu: Villa gibi bir ev teslim edildi

Manzarası, arsası, malzemesi olsun çok memnun kaldık. Allah yapanlardan razı olsun. Önceki evimizden çok daha iyisini, villa gibi bir ev teslim edildi. Umduğumuzdan daha fazlası oldu. Devletimizden memnunuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

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