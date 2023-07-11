Doğa ile iç içe tatil köyünü aratmıyor! Depremzedeler konutlarına kavuştu: Villa gibi bir ev teslim edildi
2020 yılında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapılan 24 bin 83 konut hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ tarafından köylere yapılan çelik konstrüksiyonlu evler, göl manzarası ile tatil köylerini aratmıyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da 24 bin 83 konut inşa ederek hak sahiplerine teslim edildi.
Kent merkezinin yanı sıra köylerde de 3 bin 285 adet çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edildi. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen tek katlı konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle depremzedelere huzur ve güven içinde yaşama imkanı sunuyor.
Bu konutlardan 108 tanesi ise Gezin köyünde Hazar Gölü manzarasına hakim bir noktaya kuruldu. Doğayla iç içe olan konutlar tatil köyünü aratmazken, vatandaşlar evlerinin çok güzel olduğunu belirterek devlete teşekkür etti.
Depremzede vatandaşlardan 68 yaşındaki Mithat Dardağan, depremde evlerinin ağır hasarlı olduğunu ve devletin yaptığı köy konutlarına yerleştiğini belirterek, "Devletimiz buraya göl manzaralı güzel evler yaptı. 500-600 metrekare bahçesi var. Bahçesi, evi, manzarası çok güzel.
Böyle bir manzara batıda bile yok. Bahçemizde sebze ekiyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun" diye konuştu.
67 yaşındaki Celal Arman da, depremin ardından evlerinin yıkılıp TOKİ tarafından yeni evlerini teslim aldığını dile getirerek, "Çok memnunuz.
Manzarası, arsası, malzemesi olsun çok memnun kaldık. Allah yapanlardan razı olsun. Önceki evimizden çok daha iyisini, villa gibi bir ev teslim edildi. Umduğumuzdan daha fazlası oldu. Devletimizden memnunuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS yığılma nedir, ne demek? 2023 YKS yığılma olursa ne olur?
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?
- SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa'da ne oldu?
- YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih tarihi belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr
- KPSS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? ÖABT, Lisans...
- 30. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak 2023? Polislik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?
- 100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...
- Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta?
- Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...