Bütün mahalle ayaklandı: Akılalmaz hırsızlık! İpe asılmış çamaşırlar arasından sadece onları çaldı

Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum. Bu kişinin tespit edilip yakalanmasını istiyorum. Aileme bu ciddi durumu çok fazla yansıtmak istemedim ama normal bir şey değil. İhtiyacı olan birisi gelip buradan sadece kadın iç çamaşırını seçmez. Bu sapıkça bir düşünce. Normal olmadığı gibi daha tehlikeli şeyler doğurabilir. O yüzden bu insanların sokakta rahatça dolaşmaması lazım" diye konuştu.