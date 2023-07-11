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Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Gaziantep’te kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı!

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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