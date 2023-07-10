10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da dehşete düşüren kaza! Yolun karşısına geçerken 2 otomobilin çarptığı kadın öldü

Ankara'da dehşete düşüren kaza! Yolun karşısına geçerken 2 otomobilin çarptığı kadın öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2023
ABONE OL
Ankara’da dehşete düşüren kaza! Yolun karşısına geçerken 2 otomobilin çarptığı kadın öldü

Korkunç kaza Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Kezban Babayiğit'e, 2 otomobil çarptı. Babayiğit'in hayatını kaybettiği kaza araç kamerasına yansıdı. İşte dehşete düşüren kazanın ayrıntıları...

Ankara'da yaşanan kaza, Keçiören ilçesi Kavacık Subayevleri Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus yönünde giden Recep Enes S. yönetimindeki 06 TLH 73 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Babayiğit'e çarptı.

Karşı şeride savrulan Babayiğit'e, bu kez havalimanı yönüne giden Hasan S.'nin kullandığı 18 DP 179 plakalı otomobil çarpıp, üzerinden geçti. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Babayiğit, kurtarılamadı. 2 sürücü, ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

ÜST GEÇİT UYARI YAZISI

Kaza anı ise yoldan geçen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kezban Babayiğit'in hayatını kaybettiği kaza yerinde yayaların üst geçidi kullanması için uyarı yazısı bulunduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA