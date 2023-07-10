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Batman'da kamyon önce şarampole yuvarlandı ardından alev alev yandı: 4 ölü, 2 ağır yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Batman’da kamyon önce şarampole yuvarlandı ardından alev alev yandı: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Korkunç kaza gece saatlerinde Batman’da meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Batman'da yaşanan feci kaza, saat 02.00 sularında merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında meydana geldi.

Gerçüş ilçesinden Batman'a seyir halinde olan 27 yaşındaki A.Ö. yönetimindeki buğday yüklü 33 CZR 97 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö., Ş.M. ve M.Y.Ö.'nün öldüğü belirlendi.

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. ve V.Ö., ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı.

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