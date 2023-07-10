Samsun'da kan donduran olay! Silah seslerini duyup balkona çıktı sonrası dehşet
Dehşete düşüren olayın adresi Samsun’un Atakum ilçesi. Dün gece saatlerinde silah seslerini duyup balkona çıkan Pınar Ş., omzundan vuruldu. Olayla ilgili Yıldıray S. ve Ramazan A. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Pınar Ş.'nin tedavisi sürüyor. İşte korkunç olayın ayrıntıları...
Samsun'da yaşanan korkunç olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı İncesu Yalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları kişinin sahibi olduğu eğlence mekanına saldırı için bölgeye gelen 29 yaşındaki Yıldıray S. ve 44 yaşındaki Ramazan A., tüfekle ateş açmaya başladı.
Bu sırada silah seslerini duyup balkona çıkan 51 yaşındaki Pınar Ş., saçmaların omzuna isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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