Samsun’da kan donduran olay! Silah seslerini duyup balkona çıktı sonrası dehşet

Samsun'da yaşanan korkunç olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı İncesu Yalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları kişinin sahibi olduğu eğlence mekanına saldırı için bölgeye gelen 29 yaşındaki Yıldıray S. ve 44 yaşındaki Ramazan A., tüfekle ateş açmaya başladı.