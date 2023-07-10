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Sakarya'da elektrik fabrikasında korkutan olay: 15 işçi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Sakarya’da elektrik fabrikasında korkutan olay: 15 işçi hastaneye kaldırıldı

Sakarya’da sabah saatlerinde organize sanayi bölgesindeki bir elektrik fabrikasında çalışan 15 işçi, solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. İşçilerin tedavileri devam ederken, neden rahatsızlandıklarıyla ilgili fabrikada da çalışma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, hastanede tedavileri süren işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sakarya'da yaşanan olay, sabah saatlerinde Arifiye ilçesinde bulunan 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elektrik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçilerden 15'i solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle kentteki çeşitli hastanelere gitti.

Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi sevk edildi. Ekipler, işçilerin rahatsızlanmasının sebebini araştırıyor.

Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, hastanede tedavileri süren işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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