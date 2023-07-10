Sakarya’da elektrik fabrikasında korkutan olay: 15 işçi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da yaşanan olay, sabah saatlerinde Arifiye ilçesinde bulunan 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elektrik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçilerden 15'i solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle kentteki çeşitli hastanelere gitti.