10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Boğazı'nda göçmen operasyonu: 83 kişi yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda göçmen operasyonu: 83 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2023
ABONE OL
Çanakkale Boğazı’nda göçmen operasyonu: 83 kişi yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda durdurulan teknede, yurt dışına kaçmaya çalışan 83 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 2 zanlı yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı açıklarında seyir halindeki özel bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen tekneye, "TCSG-913" botuyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA