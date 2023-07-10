Çanakkale Boğazı'nda göçmen operasyonu: 83 kişi yakalandı
Çanakkale Boğazı'nda durdurulan teknede, yurt dışına kaçmaya çalışan 83 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 2 zanlı yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı açıklarında seyir halindeki özel bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre takip edilen tekneye, "TCSG-913" botuyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı aile destek ödemeleri zamlı mı ödenecek?
- EYT'liler zam alacak mı? EYT emeklisine yüzde 25 zam var mı? TEMMUZ 2023 EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM!
- AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi olacak?
- Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…
- Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Kisvarda hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
- MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- 10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...
- IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!
- Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
- SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...
- AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...
- Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay'ın ilk kadın başkanı Fatma Meriç Yılmaz kaç yaşında, nereli?