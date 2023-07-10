Çanakkale Boğazı’nda göçmen operasyonu: 83 kişi yakalandı

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.