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Ankara’da şaşkına çeviren olay: Genç avukata taciz şoku! Markette başına öyle bir şey geldi ki mahkemeye koştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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Ankara’da şaşkına çeviren olay: Genç avukata taciz şoku! Markette başına öyle bir şey geldi ki mahkemeye koştu

Şaşkına çeviren olay geçen günlerde Ankara’da meydana geldi. 26 yaşındaki genç avukat B.A., markette gitti. O esnada, 59 yaşındaki Leyla B. tarafından taciz edildi. Kalçasına dokunulduğunu iddia eden avukat B.A.’nın şikayeti üzerine kamera kayıtları incelendi. Taciz, saniye saniye tespit edildi... Suçlamaları reddeden Leyla B'nin hapsi istendi. İşte Türkiye'nin konuştuğu akılalmaz olayın ayrıntıları...

Şoke eden olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. 26 yaşındaki genç avukat B.A. geçtiğimiz günlerde bir markete gitti.

ÖNCE İZLEDİ SONRA DA...

Sabah'ın haberine göre, o esnada, markette bulunan 59 yaşındaki Leyla B., bir süre B.A.'yı izledi.

Ardından genç avukatın yanına gitti. B.A.'nın ürünlerle ilgilendiği sırada yanından geçen Leyla B., genç avukatı kalçasına dokunarak taciz etti. Durumu fark eden B.A., tepki gösterdi. Ardından savcılığa gitti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kamera kayıtları incelendi.

KALÇASINA DOKUNDUĞU BELİRLENDİ

Kayıtlarda Leyla B.'nin B.A.'nın yanından geçtiği sırada kalçasında dokunduğu tespit edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

59 yaşındaki Leyla B. ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Leyla B. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlayan Başsavcılık, 5 yıla kadar hapsini istedi.

Hazırlanan iddianame Ankara asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

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