Kocaeli’de dehşete düşüren olay! Mermi çatıyı delip eve girdi, küçük çocuğun yanına düştü

"ARTIK SİLAHLI SEVİNÇTEN VAZGEÇMELİYİZ"



Aynı ilçede ikamet eden, başına yorgun mermi düşmesiyle hayatını kaybeden, faili bulunmayan Musa İlter'i hatırlatan Oktay, "Bundan 10 ay önce Eşme'de 10 yaşında Musa İlter yavrumuz dedesinin kucağında otururken yorgun mermiyle vuruldu. 34 gün yaşam mücadelesi verdi ve maalesef hayatını kaybetti. Bizler daha bunların acısını yaşarken, böyle olayların olması bizleri derinden yaralıyor. Bugün elhamdülillah belki bize, benim oğluma bir şey olmadı fakat yarın bir başkasına olacak. Size olacak veya tekrar bize olacak. Hep birlikte bu silahlı sevince 'Hayır' demeliyiz. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz çünkü daha fazla, daha çok kişinin canı yanacak" ifadelerini kullandı.



"OĞLUM ÖLEBİLİRDİ, SAKAT KALABİLİRDİ"



Olayla ilgili şikayette bulunduklarını belirten Oktay, "Ben yoldayken emniyet müdürüne, emniyet teşkilatına haber verdim. Sağ olsunlar hemen polis ekipleri geldiler. Olay yeri inceleme geldi. Çekirdeği aldılar. Gerekli soruşturmayı başlattılar. İnşallah önümüzdeki hafta içi bir sonuç alacağız, eğer tabi ki ruhsatlıysa. Bir de öyle bir problem var. Maalesef ruhsatsız silahlar da çok var. Bunların önüne hep birlikte geçmemiz gerekir. Gerekli şikayetleri yaptık. Konunun takipçisi olacağız. Avukatlarımız da konuyu takip ediyorlar. Öncelikle amacımız bunu atanı bulabilmek. Çünkü burada benim oğlum ölebilirdi, sakat kalabilirdi. Yarın başkasının çocuğuna veya yarın başkasına gelecek. Bu olay artık bir baba olarak, bir aile olarak, bir birey olarak çok canımızı sıkıyor, uykularımız kaçıyor. Çünkü ne zaman, nereden geleceği belli olmayan bir olay yaşıyorsunuz. Şöyle düşünün, insan, evinden daha güvenli bir yerde olabilir mi ama evimizdeyken, çocuğumuz burada televizyon izlerken başından aşağı mermi geldi, kurşun geldi. Bu çok kötü. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.