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Metrobüste yangın! Yolcular kendini dışarıya zor attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Metrobüste yangın! Yolcular kendini dışarıya zor attı

Okmeyanı'nda metrobüsün motorunda başlayan yangında, alevler arka koltuklar altından yükseldi. Metrobüsteki yolcuların korkuyla aracı terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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