Anadolu Otoyolu'nda kaza: 8 kilometrelik kuyruk oluştu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seramik yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım aksadı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde 8 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden M.N.Ç. idaresindeki 34 DZH 613 plakalı seramik yüklü tır, Kuruçuşme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.
Daha sonra devrilen dorse ve yola saçılan malzemeler, İstanbul istikametindeki tüm şeritleri kapattı.
Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönünde 8 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu.
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