08 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Otoyolu'nda kaza: 8 kilometrelik kuyruk oluştu

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 8 kilometrelik kuyruk oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
ABONE OL
Anadolu Otoyolu’nda kaza: 8 kilometrelik kuyruk oluştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seramik yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım aksadı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde 8 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden M.N.Ç. idaresindeki 34 DZH 613 plakalı seramik yüklü tır, Kuruçuşme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.

Daha sonra devrilen dorse ve yola saçılan malzemeler, İstanbul istikametindeki tüm şeritleri kapattı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönünde 8 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu.

Tırın kaldırılması ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA