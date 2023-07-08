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Ağrı’da koyunu kurtarmaya çalışırken gölete düşen çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Ağrı’da koyunu kurtarmaya çalışırken gölete düşen çocuk hayatını kaybetti

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde amcası ile birlikte çobanlık yapan İran uyruklu 12 yaşındaki çocuk koyun otlattığı sırada gölete düşen koyununu kurtarmaya çalışırken kendisini de düştü. Bir süre suda çırpınan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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