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İzmir'de hortum paniği! Sahildeki korku dolu anlar kameraya yansıdı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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İzmir’de hortum paniği! Sahildeki korku dolu anlar kameraya yansıdı...

İzmir Dikili'de hortum paniği yaşandı. Deniz üzerinde meydana gelen hortum tatil yapan vatandaşlar için korku dolu anlara neden oldu. O görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

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