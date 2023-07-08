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Ankara’da kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 6 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Ankara’da kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 6 yaralı

Ankara'nın polatlı ilçesinde iki otomobil şiddetli çarpışmanın ardından alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri 6 kişiyi yaralı kurtardı.

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