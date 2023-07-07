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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır ile yolcu otobüsü birbirine girdi: 18 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Tır ile yolcu otobüsü birbirine girdi: 18 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu oluşan kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Bu gece meydana gelen kazada 18 yaralımız var. 1 tanesinin durumu ağır bir tanesinin ise durumu ağıra yakın. Yolda tüm tedbirler alındı. Kazadan dolayı trafik yoğunluğu var. Trafik polisleri trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

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