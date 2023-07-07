Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi...
AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 21.38'de yaşanan depremin derinliği 7.56 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.
Saat 21.38'de Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaşanan depremin derinliği ise 7.56 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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