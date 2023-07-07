Emine Erdoğan koruyucu ailelerle bir araya geldi: Her imkan sağlanmakta

"Yüce gönüllü insanlarımızla geçen her günün, ömür defterime bir hazine olarak eklendiğini yüreğimin en derin yerinde hissediyorum." diyen Erdoğan, çocukluğu hiç bitmeyen bir mevsime benzeterek şöyle devam etti:

"Hayatın erken dönemlerinde yaşananlar, ömrümüzün iklimini, gerektiğinde hayatın sert rüzgarlarına karşı durabilme kabiliyetimizi belirler. Çocuklarımızın bizim geleceğimiz olduğu her zaman vurgulanır, bununla birlikte bizim yaklaşımlarımız da çocuklarımızın geleceğine yön verir. Merhametle sarmalanan çocuklar, sorumluluk alan, bağlanmaktan korkmayan mutluluk pınarlarına dönüşürler. Güzel geçirilmiş bir çocukluk, yaşam yolculuğunda can yoldaşımız, en kıymetli varlığımız, rehberimiz haline gelir."

Bütün çocukların hayata hazırlanmak için güvenli ve müşfik bir çatıya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, en uygun mekanın huzurlu bir yuva olduğunu vurguladı.